ENEL: UDINE, RETE ELETTRICA SMART A GRIMACCO E DRENCHIA (2)

10 maggio 2017- 16:52

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’intervento, ampio ed articolato, ha comportato il dispiegamento di 5 squadre di tecnici, sia di e-distribuzione e sia di impresa che opera per conto dell’azienda: complessivamente sul territorio hanno operato circa 20 persone."Grazie al miglioramento degli impianti - sottolinea Giulio Leoni, responsabile e-distribuzione Zona di Udine-Monfalcone - i benefici indotti saranno molto ampi e riguarderanno non solo i clienti dei due Comuni, ma anche per quelli circostanti. I criteri di manutenzione predittiva che abbiamo adottato e le nuove tecnologie introdotte permetteranno a famiglie, imprese ed attività commerciali di contare su una rete ancora più sicura, innovata, sostenibile e resiliente ai fenomeni atmosferici. L’opportunità di attivare sinergie virtuose con gli Amministratori del territorio - conclude Leoni - rappresenta l’occasione per una collaborazione che porterà benefici reciproci”.L’iniziativa di e-distribuzione era stata infatti anche illustrata alle Amministrazioni Comunali di Drenchia e Grimacco. In occasione dell’incontro, è stato avviato un confronto sui metodi di intervento sugli alberi presenti in prossimità delle linee elettriche e che, in caso di maltempo, possono comportare disturbi al servizio elettrico o addirittura la rottura dei conduttori con pesanti ricadute sui tempi di ripristino delle forniture.