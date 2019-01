16 gennaio 2019- 19:35 Enel: vende 540 mw capacità rinnovabile in Brasile per 700 mln (2)

(AdnKronos) - La cessione di questi asset, rileva Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, "ci consente di creare valore per un’ulteriore crescita in Brasile, dove stiamo realizzando un vasto portafoglio di progetti rinnovabili. Rimaniamo focalizzati sulle opportunità offerte dal settore delle rinnovabili in Brasile e continuiamo a investire nel Paese, dove EGP Brazil svolgerà un ruolo attivo sia nella realizzazione dei progetti che nella gestione degli impianti operativi".Si prevede che il closing della vendita dei tre impianti avvenga entro la fine del primo trimestre del 2019, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, fra cui l'approvazione da parte delle autorità brasiliane per la concorrenza. Il corrispettivo della vendita è soggetto ad aggiustamenti in linea con le normali prassi di mercato per questo tipo di operazione.Rothschild&Co è stato advisor di Enel nella cessione di tre impianti rinnovabili in Brasile.