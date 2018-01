ENEL: VENDERà SOLARE AL RESORT WYNN LAS VEGAS CON NUOVO IMPIANTO DA 27 MW

25 gennaio 2018- 15:34

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Enel Green Power North America (Egpna), la società statunitense per le rinnovabili del gruppo Enel, ha siglato un accordo di fornitura di energia (Power Purchase Agreement, Ppa) con Wynn Las Vegas, in virtù del quale il resort, ubicato nella Strip, la strada più nota di Las Vegas, acquisterà l’energia prodotta dalla 'Wynn Solar Facility at Stillwater' (27 MW ), il nuovo impianto solare fotovoltaico di Egpna. Il nuovo parco solare, attualmente in costruzione in Nevada, si legge in una nota, dovrebbe entrare in servizio nella prima metà del 2018."Abbiamo concluso una partnership innovativa che rafforza ulteriormente la capacità di Enel Green Power di offrire soluzioni vincenti, personalizzate in base alle esigenze energetiche dei clienti", commenta Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power (Egp), la Divisione Globale Energie Rinnovabili di Enel. "Siamo molto lieti dell’impegno di Wynn a favore dell’energia rinnovabile e guardiamo con fiducia a una collaborazione duratura che rafforzerà il ruolo del Nevada quale hub di eccellenza energetica e ambientale", aggiunge.La costruzione del nuovo parco solare fotovoltaico, che si estende su circa 65 ettari , richiederà un investimento di circa 40 milioni di dollari Usa, in linea con quanto previsto dall'attuale piano strategico di Enel. Si prevede che l’impianto produrrà oltre 43.900 MWh di energia l'anno, che verranno interamente ceduti al resort di Las Vegas ai sensi del Ppa.