ENEL: VENDERà SOLARE AL RESORT WYNN LAS VEGAS CON NUOVO IMPIANTO DA 27 MW (2)

25 gennaio 2018- 15:34

(AdnKronos) - L'energia prodotta dalla nuova struttura consentirà di soddisfare fino al 75% della domanda energetica di picco del resort Wynn Las Vegas, la percentuale di copertura da fonti rinnovabili più elevata tra i resort della città. In futuro, è previsto che l’impianto possa anche alimentare Paradise Park, il futuro polo immobiliare multifunzionale di Wynn Las Vegas. La collaborazione tra EGPNA e Wynn è una novità assoluta per un operatore dell’industria del gioco in Nevada.L’impianto solare di Wynn è un impianto solare fotovoltaico autonomo ubicato nella contea di Churchill, in Nevada. Il nuovo impianto è adiacente alla premiata centrale ibrida di Stillwater, il primo impianto al mondo a combinare la capacità di generazione continua della geotermia a ciclo binario a media entalpia con il solare fotovoltaico e il solare termico. Il nuovo impianto fotovoltaico da 27 MW condividerà l'infrastruttura di connessione esistente con l'impianto ibrido geotermico-solare.Questa collaborazione rappresenta il quinto importante accordo siglato da Egp con clienti aziendali negli Stati Uniti negli ultimi due anni. Recentemente, nel 2017, Egpna ha annunciato un accordo con Facebook relativo a 200 MW dei 320 MW di Rattlesnake Creek, l’impianto eolico attualmente in costruzione in Nebraska.