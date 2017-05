ENEL: VENEZIA, DOMANI A CAORLE INAUGURAZIONE NUOVO PUNTO ENEL PARTNER

10 maggio 2017- 12:32

Venezia, 10 mag. (AdnKronos) - Enel si avvicina ai cittadini di Caorle, grazie all’apertura del nuovo Punto Enel Negozio Partner, in collaborazione con l'imprenditrice Simonetta Marcolongo, in pieno centro cittadino. Il nuovo Punto Enel di Rio Terà delle Botteghe, 5, sarà inaugurato domani, giovedì 11 maggio, alle ore 18.00, alla presenza, tra gli altri, dell'assessore comunale al commercio Arianna Buoso, del responsabile Enel Negozi Partner, Fabio Muscardin, e della titolare del nuovo Punto Enel, Simonetta Marcolongo.Lo sportello è aperto il mercoledì e giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, e sarà in grado di soddisfare non solo tutte le esigenze dei clienti di Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale, ma proporrà tutta una nuova gamma di servizi improntati sull’innovazione e la sostenibilità ambientale.