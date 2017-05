ENEL: VENEZIA, DOMANI A CAORLE INAUGURAZIONE NUOVO PUNTO ENEL PARTNER (2)

10 maggio 2017- 12:32

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Attenzione alle esigenze dei clienti, servizi dedicati e offerte convenienti per le forniture elettriche e gas e non solo: presso il nuovo Punto Enel sarà possibile svolgere tutte le operazioni sulle proprie forniture: attivare, modificare o, comunicare la lettura del contatore, dimostrare il pagamento della bolletta, verificare la situazione dei consumi e dei pagamenti, domiciliare il pagamento delle bollette su cc bancario o su carta di credito, richiedere forniture di cantiere e straordinarie, ovvero scegliere le offerte e i vantaggi che Enel Energia offre ai Clienti del mercato libero, elettrico e gas (consigli per poter cogliere le migliori offerte personalizzate in base alle abitudini di consumo, servizi accessori per la sicurezza degli impianti luce, gas e l’abitazione, iniziative promozionali come Enelpremia, Enelmia, ecc.).A Caorle i clienti troveranno anche soluzioni 'chiavi in mano' per prodotti e servizi innovativi e sostenibili dedicati all'efficienza energetica, come impianti fotovoltaici climatizzatore, caldaie a condensazione e impianti di illuminazione a led e biciclette elettriche senza dimenticare e-goodlife, la nuova proposta di Enel Energia per la gestione dei consumi e il controllo della casa a distanza.Con questa nuova apertura crescono ulteriormente i Punti Enel negozio presenti in Veneto a cui si aggiungono i 7 Punti Enel diretti di Venezia Mestre, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo e Belluno.