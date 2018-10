19 ottobre 2018- 16:16 Enel: Venezia, in servizio il super cavo elettrico per l'area marciana (2)

(AdnKronos) - “Il programma e il metodo di lavoro attentamente pianificati nelle scorse settimane - sottolinea Carla Falchi, responsabile della Zona di Venezia di E-Distribuzione - si sono rivelati vincenti e abbiamo deciso di utilizzarli anche in un intervento gemello che metteremo presto in cantiere nella zona della stazione. Contiamo così di mettere a segno un altro importante intervento che, unito al consueto piano di manutenzione e rinnovamento tecnologico della rete, ci consente di gestire in efficienza una rete elettrica lunga 800 km e che presenta, considerate le caratteristiche di questa meravigliosa città, un’esperienza unica al mondo”.Parallelamente alla messa in servizio della nuova infrastruttura elettrica, E-Distribuzione ha provveduto al recupero del cavo precedentemente in servizio.