1 febbraio 2019- 12:10 Enel: Verona, completato restyling tecnologico rete elettrica di Peschiera del Garda (2)

(AdnKronos) - "Sono assolutamente contenta del lavoro svolto da E-Distribuzione, che ringrazio - commenta il sindaco Orietta Gaiulli - Peschiera sta vivendo un momento di grande soddisfazione in termini di presenze turistiche ed il potenziamento realizzato da e-distribuzione contribuirà senz'altro a soddisfare le esigenze dei cittadini di Peschiera, oltre che a migliorare l'offerta turistica della città"."La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e il suo rinnovamento tecnologico - sottolinea Luca Alfonsi, responsabile e-distribuzione Zona di Verona e Vicenza - sono due strumenti fondamentali per disporre di impianti idonei ad assicurare un livello di qualità del servizio sempre migliore. Nell'area di Peschiera del Garda abbiamo investito in questi mesi oltre 200.000 euro - aggiunge Alfonsi -e siamo certi che i benefici saranno tangibili e apprezzati".I benefici saranno per oltre 2.800 cittadini grazie al potenziamento della rete e a componenti di ultima generazione. In provincia di Verona E-Distribuzione sviluppa e gestisce una rete elettrica che conta complessivamente 4579 km di linee a Media tensione, 23 cabine primarie di interconnessione con la rete elettrica nazionale e ben 5967 cabine secondarie di distribuzione.