3 giugno 2019- 19:07 Enel: Viale nuovo responsabile regione Nord America

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - Cambiamenti al top management di Enel. Dal primo luglio, Enrico Viale assumerà la guida della regione Nord America, comprensiva di Stati Uniti, Canada e Messico, lasciando il ruolo di responsabile della business line Global Thermal Generation. Antonio Cammisecra diventerà a sua volta responsabile Global Thermal Generation, mantenendo al tempo stesso gli attuali ruoli di responsabile di Enel Green Power e della regione Africa, Asia e Oceania. Lo rende noto l'Enel in un comunicato.Inoltre, sempre con efficacia dal primo luglio 2019, la regione Sud America, guidata da Maurizio Bezzeccheri, diventerà America Latina e integrerà le attività del Gruppo in America centrale, specificamente in Costa Rica, Guatemala e Panama.Enrico Viale è stato nominato responsabile Global Generation del Gruppo Enel nel luglio 2014 e Global Thermal Generation in aprile 2016. Dopo nove anni con Ansaldo Energia e otto con ABB in Italia e Svizzera, Viale è entrato in Enel nel 2003 per svolgere il ruolo di Country Manager per l’Europa sudorientale e di AD di Enel Maritza East 3, seguendo diversi progetti di sviluppo e attività operative nel settore della generazione da fonti convenzionali e rinnovabili, oltre che nella distribuzione, in Bulgaria, Romania e Grecia. Fra il 2008 e il 2014 ha lavorato in Russia, in qualità di Chief Operating Officer, per la gestione della partecipazione di Enel in OGK-5 e Rusenergosbyt e a sostegno delle attività upstream nel gas di SeverEnergia, prima di diventare Country Manager di Enel in Russia e Direttore generale di Enel Russia. Viale ha una laurea in Ingegneria conseguita presso il Politecnico di Torino, seguita da studi post-universitari negli Stati Uniti, dove ha conseguito un MBA presso la Business School della Santa Clara University.