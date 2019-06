3 giugno 2019- 19:07 Enel: Viale nuovo responsabile regione Nord America (2)

(AdnKronos) - Antonio Cammisecra è responsabile della business line Enel Green Power e delle regioni America settentrionale e centrale e Asia, Africa e Oceania da maggio 2017. Entrato nell’area Internazionale di Enel nel 1999, ha trascorso alcuni anni in America latina in qualità di Business Development Manager, lavorando in diversi paesi dell’America centrale (Messico, Guatemala, Costarica, El Salvador, Nicaragua e Repubblica di Panama) e meridionale (Brasile, Cile). Nel 2009, ha ricevuto l’incarico di responsabile Business Development Italia in Enel Green Power, e successivamente, nel 2012, di responsabile Operations and Maintenance Italy Hydro, Wind & Solar. Nel 2013, è diventato responsabile Global Business Development di Enel Green Power, a capo di una squadra di oltre 200 persone, attiva in cinque continenti. Cammisecra si è laureato con lode in Ingegneria meccanica presso l’Università di Napoli “Federico II" nel 1996. Nel 2004 ha conseguito l’Executive Master in Business Administration presso l’Università Bocconi.