10 giugno 2019- 13:23 Energia: Acea, al via novità per mercato libero, nuova offerta luce e gas (2)

(AdnKronos) - A supporto della nuova brand identity commerciale, rappresentativa di un posizionamento strategico orientato al mercato e al cliente, parte da oggi anche una campagna di comunicazione che lancia il messaggio 'Acea energia più luce, più gas, più te'. Semplice, immediata e di forte impatto visivo, la campagna, realizzata dall’agenzia Dlv Bbdo, prevede 1700 passaggi radiofonici, 30 annunci stampa, 1500 affissioni sulla metropolitana e sugli autobus della Capitale e del Lazio oltre ad una forte presenza sul web. Il concept della campagna mostra un volto nuovo dell’azienda, pop e dinamico, che vede protagonisti giovani, donne e uomini contagiati dall’energia del brand, alle prese con situazioni che fanno parte della quotidianità di tutti noi. La campagna continuerà, sempre con la nuova immagine Acea Energia, con uno spot che verrà proiettato a partire dall’estate nei cinema e poi sarà on air nella programmazione TV in autunno.La campagna avrà uno spazio importante anche sul sito web di Acea Energia (www.acea.it), elemento strategico per il posizionamento sul mercato e punto di contatto fondamentale con i clienti, dal quale sarà possibile anche attivare direttamente l’offerta 'Acea come noi'. Il sito si aggiunge agli Acea Energia Shop attivi a Roma e Ostia e all’App MyAcea, oltre ai canali tradizionali come il numero verde commerciale (800130333) e di servizio (80013334 – 800130338) e lo sportello clienti di piazzale Ostiense, a Roma, in un’ottica di multicanalità che sempre più caratterizza le azioni commerciali dell’azienda.