6 dicembre 2018- 16:37 Energia: Aie, 2.000 mld dlr l'anno per approvvigionamento

Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - - "Ogni anno a livello globale si spendono 2.000 miliardi di dollari per l'approvvigionamento di energia". Ad affermarlo è il direttore esecutivo dell’Aie, Fatih Birol presentando il World Energy Outlook nella sede dell'Enel a Roma."Oltre il 70% di questa cifra proviene dagli Stati. Per questo le politiche e le preferenze dei governi giocheranno un ruolo cruciale nel delineare la direzione che d'ora in avanti seguiremo", sottolinea Birol.