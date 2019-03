5 marzo 2019- 11:00 Energia: al Mise primo tavolo tecnico per predisposizione Pitesai

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Al ministero dello Sviluppo economico il primo tavolo tecnico per la predisposizione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI). Si è svolto giovedì scorso, infatti, il primo incontro tecnico tra il ministero dello Sviluppo Economico e il ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, per la predisposizione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), previsto dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12 di conversione del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 35, che sarà approvato entro 18 mesi. Il PiTESAI è uno strumento normativo che definisce il quadro di riferimento, condiviso con le Regioni, le Province e gli Enti locali, per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Il Piano intende valorizzare la sostenibilità ambientale e socio-economica delle diverse aree, annullare gli impatti derivanti dalle attività upstream e accompagnare il processo di decarbonizzazione. L’adozione del Piano semplifica, inoltre, l’individuazione delle aree idonee per lo svolgimento delle attività da parte degli operatori.In base a quanto stabilito dalla normativa vigente, fino all'adozione del Piano sia i permessi vigenti di prospezione o di ricerca di idrocarburi, liquidi e gassosi, su terraferma e in mare, che i procedimenti amministrativi (compresi quelli di VIA) relativi al conferimento di nuovi permessi, vengono momentaneamente sospesi e riprenderanno efficacia nelle aree in cui tali operazioni risulteranno compatibili con le previsioni del Piano stesso. Nelle aree non compatibili il Mise rigetterà le istanze relative ai procedimenti sospesi e revocherà i permessi di prospezione e di ricerca in essere.