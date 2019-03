5 marzo 2019- 11:00 Energia: al Mise primo tavolo tecnico per predisposizione Pitesai (2)

(AdnKronos) - Verranno rigettate anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi, il cui permesso non sia stato autorizzato entro la data di adozione del PiTESAI. Nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili, le concessioni manterranno la loro efficacia fino alla scadenza e non saranno prorogate.Nel Piano si terrà conto di tutte le caratteristiche territoriali, sociali, industriali, urbanistiche, morfologiche, dell’impatto sull’ecosistema delle rotte marittime e indicherà tempi e modi di dismissione e ripristino degli impianti che hanno cessato la loro attività.Limitatamente alle aree su terraferma, il Piano sarà valutato d’intesa con la Conferenza Unificata.