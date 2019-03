1 marzo 2019- 10:33 Energia: al via collaborazione Terna-Snam per attività ricerca e innovazione (2)

(AdnKronos) - L’accordo firmato oggi, aggiunge Ferraris, "va in questa direzione e la collaborazione tra Terna e Snam per definire e realizzare iniziative comuni, rafforza ulteriormente l’impegno di Terna quale protagonista e fattore abilitante della transizione in atto".L’obiettivo di questo accordo, commenta Alverà, "è mettere a fattor comune le esperienze e le competenze di due aziende di eccellenza come Snam e Terna in un contesto di crescenti convergenze tra elettrico e gas, a beneficio del sistema energetico italiano. Questa iniziativa è una ulteriore tappa del cambiamento di Snam verso l’azienda energetica del futuro: con il nuovo progetto Snamtec e i nuovi investimenti previsti in innovazione e sostenibilità - dal biometano all’efficienza energetica, dalla mobilità sostenibile agli impianti ‘dual energy’ - vogliamo essere sempre più protagonisti della transizione energetica".L’intesa sarà eventualmente oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto dei profili regolatori applicabili, ivi inclusi quelli in materia di operazioni tra parti correlate