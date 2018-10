4 ottobre 2018- 14:41 Energia: al via dal 9 all'11 a Veronafiere 'Oil & Nonoil'

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Qualità dell’aria, trasporti, salute, mobilità pubblica e privata, il gas, la benzina, il diesel e l’elettrico, le reti distribuzione carburanti e le novità normative, la digitalizzazione: a Verona è tutto pronto per affrontare il presente e il futuro del settore energia, carburanti e servizi per la mobilità. Martedì 9 ottobre apre infatti i battenti Oil&nonoil - Stoccaggio&Trasporto Carburanti, unico appuntamento nazionale per tutti gli operatori del settore.Dal 9 all’11 ottobre la Fiera di Verona chiama a raccolta per Oil&nonoil oltre 130 aziende della filiera distributiva dei carburanti e gli operatori specializzati del settore. L’edizione 2018 punta i riflettori sul tema dei carburanti liquidi e gassosi di fronte alla sfida dell’innovazione tecnologica e della mobilità sostenibile.Focus quindi sul gas come elemento della transizione energetica in atto nel settore del trasporto: un ruolo da protagonista, tenuto conto che un'auto a gas già abbatte gli inquinanti in maniera rilevante, in una misura del 40% per l’anidride carbonica e di oltre il 90% sul fronte degli ossidi di azoto. A Oil&nonoil anche momenti di approfondimento normativo e legislativo, per riflettere sulle vicende che investono il settore, come la sempre più diffusa digitalizzazione dei processi di grandi e piccoli retisti.