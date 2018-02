ENERGIA: AUTHORITY, ISTITUITO PORTALE COMPARAZIONE OFFERTE LUCE E GAS

2 febbraio 2018- 15:51

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - Entro pochi mesi famiglie e piccole imprese potranno iniziare a cercare online l’offerta di elettricità e gas più adatta alle proprie esigenze con il Portale di comparazione indipendente dai venditori realizzato dal Gestore del Sistema informativo integrato (SII) in base alle disposizioni dell’Autorità. L’Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha infatti stabilito i criteri per avviare l’istituzione del Portale web, previsto dalla legge concorrenza, dove a regime dovranno essere pubblicate tutte le offerte contrattuali presenti nei mercati dell’energia. Quindi tutte le offerte rivolte alla generalità dei clienti dovranno essere registrate e comparabili con le altre sul nuovo Portale. Il nuovo strumento di comparazione online, che in modo semplice e completo vuole garantire la confrontabilità delle proposte commerciali disponibili per i clienti, diverrà anche mezzo di conoscenza a disposizione del cliente in vista del superamento del mercato tutelato previsto dal primo luglio 2019. La sua realizzazione sarà per fasi successive: entro il primo luglio 2018 sarà online con le offerte Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), per poi, entro la fine del 2018, comprendere tutte le offerte di elettricità e gas.La delibera, entro i tempi previsti dalla legge concorrenza, ha quindi definito i criteri generali per la realizzazione del Portale, i principi e caratteristiche tecniche, le modalità di calcolo della stima della spesa annua associata alle offerte pubblicate che dovranno essere implementati dal Gestore del Sii.