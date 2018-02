ENERGIA: AUTHORITY, ISTITUITO PORTALE COMPARAZIONE OFFERTE LUCE E GAS (2)

2 febbraio 2018- 15:51

(AdnKronos) - Inoltre, la delibera raccoglie le osservazioni al relativo documento per la consultazione e i risultati degli incontri del comitato tecnico del Portale (dove sono presenti rappresentanti dei consumatori, delle imprese, del Ministero dello Sviluppo economico e dell’Antitrust), sempre come previsto dalla legge concorrenza.Nel dettaglio, il portale nella prima fase (entro 5 mesi dal provvedimento) confronterà le sole offerte Placet, cioè le offerte introdotte dall’Autorità che tutti gli operatori dovranno offrire, con condizioni contrattuali prefissate ed omogenee per tutti, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore, in accordo ad una struttura chiara e comprensibile e quindi semplici da comparare tra loro. Nella seconda fase (da realizzare entro 2 mesi dal completamento della prima) verranno inserite le offerte già presenti nel TrovaOfferte, il vecchio strumento online di confronto dell’Autorità, a cui i venditori oggi aderiscono su base volontaria, che conseguentemente non sarà più operativo.Infine, nella terza fase (entro i successivi 3 mesi), raccoglierà tutte le altre offerte di energia elettrica e di gas naturale rivolte alla generalità dei clienti finali (pubblicizzate o diffuse sui siti internet dei venditori, presso i loro sportelli, su tutti gli altri siti internet e sui principali mezzi di informazione con copertura territoriale almeno pari alla regione).