ENERGIA: AUTHORITY, ISTITUITO PORTALE COMPARAZIONE OFFERTE LUCE E GAS (3)

2 febbraio 2018- 15:51

(AdnKronos) - L’utente, che potrà collegarsi al Portale con qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet o pc) potrà scegliere il tipo di fornitura, energia elettrica, gas o dual fuel, indicando il proprio profilo di prelievo (a regime anche attraverso un simulatore che consentirà di effettuarne una stima) e il tipo di offerta, a prezzo fisso o variabile, desiderata. Potrà visualizzare agevolmente tutte le offerte disponibili, con eventuali sconti, ordinate e filtrate in base alle proprie preferenze. Per assistenza si potrà contattare telefonicamente lo Sportello per il consumatore dell’Autorità che offrirà un servizio gratuito di supporto.Infine, tra le novità del Portale, la possibilità di effettuare confronti per tutti i clienti di piccole dimensioni, inclusi i non domestici (che attualmente dispongono di un numero limitato di strumenti di confrontabilità) e per i condomini in caso di forniture gas. In futuro, sono inoltre previste implementazioni graduali che consentiranno di offrire ulteriori servizi e adattare il sito al fine di renderlo sempre più orientato all’utente, per esempio, mediante l’interazione con il Sii, che permetterà al portale di calcolare la spesa associata alle offerte visualizzate dall’utente sulla base del suo profilo di consumo storico effettivo. Gradualmente il Portale potrebbe ospitare anche le offerte per i clienti prosumer (chi ha per esempio un pannello fotovoltaico, un mini-eolico o comunque un dispositivo di microgenerazione), completando così la gamma delle offerte disponibili.