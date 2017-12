ENERGIA: BALDELLI, LEGGE SU MAXI-BOLLETTE NON VADA SU BINARIO MORTO

5 dicembre 2017- 18:41

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - “Grande soddisfazione per il voto unanime della Camera dei deputati che ha approvato la proposta di legge a mia prima firma in difesa dei diritti dei consumatori per lo stop alle maxi-bollette di luce, gas e acqua. Mi auguro che questo consenso corale permetta a questa proposta di diventare presto legge e di non finire su un binario morto nell’altro ramo del Parlamento“. Lo auspica Simone Baldelli, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.