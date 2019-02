14 febbraio 2019- 11:35 Energia: borsa elettrica, a gennaio prezzo a 67,65 euro/mwh (+3,8%) (2)

(AdnKronos) - In termini di volumi, l’energia elettrica scambiata nel Sistema Italia, pari a 26,3 TWh, si porta ai massimi degli ultimi anni per il mese di gennaio (+2,7% sul 2018), alimentata dalla crescita degli scambi registrati nella borsa elettrica soprattutto da operatori non istituzionali e inferiori, nell’ultimo anno e mezzo, solo al livello di agosto (19,6 TWh (+4,8%). Ancora in flessione e ai minimi da giugno, invece, le movimentazioni over the counter, registrate sulla PCE e nominate su MGP, pari a 6,7 TWh (-2,9%). Ne consegue un rialzo annuale di 1,5 punti percentuali della liquidità del mercato, che si porta ai massimi degli ultimi due anni, pari al 74,5%.In termini di fonti, l’incremento più intenso si osserva per le vendite degli impianti a fonti tradizionali (+13,1%), tra cui in evidenza il ciclo combinato, ai massimi degli ultimi due anni. In aumento anche le vendite da fonti rinnovabili (+5,2%), trainate soprattutto dall’eolico, sui livelli più alti di sempre (oltre 3.000 MWh, +21,8%), in crescita al centro meridione della penisola.Il market coupling assegna sulla frontiera settentrionale, mediamente ogni ora, una capacità in import di 2.579 MWh, in netto calo rispetto a gennaio 2018 (-850 MWh circa), in corrispondenza soprattutto di una riduzione delle allocazioni sulla frontiera francese ma anche su quella slovena.