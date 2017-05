ENERGIA: BORSA ELETTRICA, AD APRILE PREZZO -3,6% A 42,86 EURO/MWH

16 maggio 2017- 11:55

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - Ad aprile gli scambi di energia elettrica nel Mercato del giorno prima (Mgp) scendono sul livello più basso mai registrato nel mese e appena superiore al minimo storico dell’agosto 2014. Un record negativo lo segnano le vendite delle unità di produzione nazionali tra le quali però non si arresta la crescita delle vendite degli impianti alimentati a gas naturale (+23,1%). La liquidità del mercato, in lieve calo su marzo, si conferma su livelli piuttosto elevati al 75,0% (quasi 3 punti percentuali in più rispetto ad un anno fa). E' quanto si legge nella newsletter diffusa oggi dal Gestore dei mercati energetici (Gme).Il prezzo medio di acquisto (Pun), ancora in flessione congiunturale, sebbene più modesta rispetto ai due mesi precedenti (-1,60 euro/MWh; -3,6%), si porta ai minimi da settembre a 42,86 euro/MWh; rispetto al minimo storico di aprile 2016, il Pun aumenta invece di 10,87 euro/MWh (+34%). I volumi di energia elettrica scambiati nel Sistema Italia, pari a 21,7 milioni di MWh, con un calo del 3,9% su base annua, si portano sul livello più basso da oltre due anni e mezzo. In lieve flessione, la prima dallo scorso agosto, gli scambi nella borsa elettrica, pari a 16,3 milioni di MWh (-0,5%).