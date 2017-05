ENERGIA: BORSA ELETTRICA, AD APRILE PREZZO -3,6% A 42,86 EURO/MWH (2)

16 maggio 2017- 11:55

(AdnKronos) - Le vendite di energia elettrica delle unità di produzione nazionale toccano il minimo storico a quota 18,2 milioni di MWh, in flessione annua dell’1,5%. A trainare il calo la riduzione delle vendite al Centro Sud (-6,2%), al Sud (-4,3%) ed in Sicilia (-36,0%); in aumento le vendite delle altre zone in particolare in Sardegna (+28,7%). Tornano a ridursi le importazioni di energia dall’estero che, con una flessione del 14,6% su base annua, scendono a 3,5 milioni di MWh.Ad aprile le vendite da impianti a fonte rinnovabile, pari a 7,0 milioni di MWh, registrano un calo del 12,8% su base annua che ha riguardato in particolare la fonte idraulica (-24,2%) e quella eolica (-26,9%). Tornano in crescita invece le vendite da impianti a fonte tradizionale (+10,3%), sostenute dagli impianti a gas naturale (+23,1%); si riducono infatti sia le vendite degli impianti a carbone (-6,9%) che quelle degli altri impianti a fonte tradizionale (-22,3%). Pertanto la quota delle vendite degli impianti a gas guadagna in un anno 9,1 punti percentuali portandosi al 45,4%, mentre quella delle fonti rinnovabili ne cede 5,0 scendendo a 38,8%.Ad aprile sulla frontiera settentrionale il market coupling alloca, mediamente ogni ora, una capacità di 2.598 MWh, di cui 2.056 MWh sul confine francese (80% circa del totale), 228 MWh su quello austriaco e 314 MWh su quello sloveno.