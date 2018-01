ENERGIA: BORSA ELETTRICA, IN 2017 PREZZO SALE MA SI RIALLINEA A LIVELLI 2014-15

17 gennaio 2018- 11:23

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Il prezzo dell'elettricità alla borsa elettrica sale nel 2017 ma si riporta sui valori non elevati del biennio 2014-15. Il prezzo medio di acquisto dell’energia nella borsa elettrica (Pun) si attesta a 53,95 euro/MWh e, sebbene in aumento di 11,17 euro/MWh rispetto al minimo storico del 2016 (+26,1%), si riallinea appunto ai valori del biennio 2014-15. E' quanto emerge dai dati diffusi nella newsletter del Gestore dei mercati energetici (Gme). Questa dinamica rialzista ha caratterizzato indistintamente tutti i mesi dell’anno, concentrandosi nel primo bimestre, caratterizzato dal protrarsi delle tensioni sul mercato francese, e ad agosto, in corrispondenza degli eccezionali livelli di domanda legati alle elevate temperature.Nel dettaglio per fonte le vendite da impianti a fonte tradizionale, pari a 162,7 TWh, segnano nel 2017 un nuovo incremento (+6,5%), sorrette soprattutto dal gas (+11,0%), che torna a sfiorare i 14 GWh medi orari (era sceso fino a meno di 9 GWh nel 2014), attestandosi, al terzo rialzo annuale, ai massimi dal 2012 e rallentando solo nell’ultima parte dell’anno. Per la prima volta dopo quattro anni, anche le vendite a carbone tornano debolmente positive (+0,4%), ancora in flessione invece le altre fonti tradizionali (-8,5%). Tra le fonti rinnovabili, sul livello più basso dal 2013 e pari a 83,5 TWh, risulta in lieve aumento solo il solare (+2,8%), superiore negli ultimi cinque anni solo al minimo del 2016 grazie alla performance dei mesi primaverili e di inizio estate.