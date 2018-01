ENERGIA: BORSA ELETTRICA, IN 2017 PREZZO SALE MA SI RIALLINEA A LIVELLI 2014-15 (2)

17 gennaio 2018- 11:23

(AdnKronos) - Pressoché invariato sulla media degli ultimi anni l’eolico (1.600 MWh medi orari, -0,9%) che ha recuperato soprattutto nella seconda metà dell’anno; brusca frenata, invece, per le vendite degli impianti idroelettrici, ininterrottamente in calo rispetto al 2016 da febbraio, per la scarsa piovosità e per il dimezzamento dei pompaggi. Nel 2017 il market coupling alloca sulla frontiera settentrionale, mediamente ogni ora, una capacità di 2.838 MWh in import (+330 MWh rispetto al 2016) e di 1.201 MWh in export (+101 MWh rispetto al 2016). L’aumento si concentra sul confine francese dal lato delle importazioni (2.185 MWh, +340 MWh) e su quello sloveno relativamente alle esportazioni (358 MWh, +88 MWh).La capacità disponibile in import (NTC) appare pressoché invariata sulle tre frontiere. Il market coupling alloca sul confine francese e su quello austriaco rispettivamente oltre l’80 e il 90% della capacità disponibile, circa 20 p.p. in più rispetto al 2016, comprimendo la quota della capacità nominata con asta esplicita e quella non utilizzata.