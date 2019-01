17 gennaio 2019- 12:02 Energia: borsa elettrica, in 2018 prezzo a 61,31 euro/mwh (+13,6%)

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Prezzo dell'elettricità in rialzo alla borsa elettrica nel 2018. Il prezzo medio di acquisto dell’energia nella borsa elettrica (Pun), dopo quattro anni, torna a superare i 60 euro/MWh e, al secondo rialzo rispetto al minimo storico del 2016, si porta a 61,31 euro/MWh, in aumento di 7,36 euro/MWh sul 2017 (+13,6%). I dati di sintesi del mercato elettrico sono pubblicati sul numero 122 - gennaio 2019 - della newsletter del Gestore dei mercati energetici (Gme). Il rialzo si realizza in particolare tra fine febbraio e ottobre (+13 euro/MWh circa), toccando il suo picco a settembre (+28 euro/MWh sul 2017), e risulta strettamente correlato all’analoga dinamica registrata dalle quotazioni del gas al PSV e ad un livello di acquisti nazionali che nei mesi, con poche eccezioni in estate, si colloca ai massimi dell’ultimo quinquennio.In termini di fonti, la stabilità delle vendite nazionali riflette le opposte dinamiche rilevate, con poche eccezioni, in tutti i mesi dell’anno, sugli impianti a fonte tradizionale, in calo nel 2018 a 149,6 TWh (-8%), e su quelli a fonte rinnovabile, in crescita a 95,5 TWh (+14,4%) e inferiori solo al massimo storico del 2014.