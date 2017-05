ENERGIA: BORTONI, ADEGUARE ALCUNI ELEMENTI PACCHETTO UE, NO A RIGIDITà

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Al fine di assicurare che la transizione energetica verso il nuovo paradigma energetico sia la più efficace e efficiente possibile, l'Autorità per l'Energia ritiene che alcuni elementi del pacchetto debbano essere adeguati per evitare il rischio di un irrigidimento e un appiattimento del conseguente quadro regolatorio su soluzioni univoche e poco selettive". Ad affermarlo è il presidente dell'Autorità per l'Energia (Aeegsi), Guido Bortoni, nel corso della sua audizione in Commissione Attività produttive della Camera nell’ambito dell’esame congiunto del pacchetto di proposte della Commissione Ue sul mercato interno dell'energia elettrica, sulla preparazione ai rischi nel settore, sulle norme comuni per il mercato interno e sul regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Ue per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.L’Autorità per l'Energia, sottolinea Bortoni, "condivide l’approccio olistico così declinato nei diversi testi adottati dalla Commissione Ue in vista della predisposizione del pacchetto" e ritiene "che gli obiettivi e le finalità dell'intera proposta, declinati nelle diverse articolazioni, richiedono grande sforzo di coerenza e di coordinamento delle disposizioni".Nell'evidenziare la necessità di "un coordinamento", Bortoni sottolinea che "la condivisione dell'Autorità per l'Energia non è solo di facciata" anche perché l'Aeegsi "ritrova sostanzialmente all'interno della proposta di pacchetto diversi argomenti che sono stati affrontati nel quadro strategico 2015-18 dell'Autorità stessa". Ma l'approccio che traspare dal pacchetto di misure della Commissione Ue sembra 'one fits all', cioè la predisposizione di misure che vadano bene per tutti gli Stati membri "mortificando un po' le diversità e i diversi percorsi che già nei Stati membri sono stati fatti singolarmente per arrivare ad un mercato unico dell'energia". Invece, sostiene Bortoni, "bisogna evitare il rischio di un irrigidimento, di un appiattimento e di una rigidità che è poco rispettosa della diversità dei singoli Stati".