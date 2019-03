12 marzo 2019- 15:01 Energia: Caio, 'disallineamento domanda-offerta, accelerare infrastrutture'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Nel mondo "c'è un disallineamento fra una crescente domanda di energia e qualche rallentamento degli ultimi anni negli investimenti. Penso che le infrastrutture vanno un po' accelerate per poter soddisfare questa domanda, sicuramente nel Mediterraneo, ma un po' dapertutto nel mondo". Così il presidente di Saipem, Francesco Caio nel corso di un'intervista all'Adnkronos. "Nei prossimi anni - sottolinea- dal nostro punto di osservazione vediamo il riattivarsi di investimenti per colmare questo gap fra domanda crescente di energia e infrastrutture che devono sostenere questa domanda".Sulle ricadute economiche negative per l'Italia legate alle ultime decisioni del governo che prevedono di sospendere tutte le attività di prospezione, ricerca e coltivazioni di idrocarburi, il presidente di Saipem non si sbilancia seppur evidenzi la necessità di favorire un bilanciamento energetico per favorire lo sviluppo e la crescita.Le trivelle, rileva Caio, "vanno gestite con attenzione. Da parte del settore e di Saipem c'è la massima attenzione ambientale perché si possano fare queste iniziative e portare questi benefici a tutti, industria, cittadini e comunità nel rispetto dell'ambiente. L'augurio - sottolinea il presidente di Saipem - è che si possa superare questa fase in modo che anche in Italia si possa continuare a lavorare per un bilanciamento energetico a favore dello sviluppo e della crescita ovviamente con grande attenzione all'ambiente".