12 marzo 2019- 15:01 Energia: Caio, 'disallineamento domanda-offerta, accelerare infrastrutture' (2)

(AdnKronos) - Per Saipem, intanto, c'è soddisfazione per la decisione del governo di proseguire con i lavori del gasdotto Tap che porterà il gas azero in Italia. "Noi - osserva Caio - siamo tra i partner tecnologici del consorzio Tap. Abbiamo nell'ambito di questo progetto da anni lavorato a partire dai giacimenti di origine di quel gas in Azerbaigian. Siamo fiduciosi anche alla luce delle recenti decisioni del governo che il progetto possa andare avanti secondo quanto ci viene indicato. E' una necessità e un'opportunità per riadeguare il bilanciamento tra infrastrutture e domanda di energia".Il settore energetico, aggiunge Caio, "è un settore interessante anche per le relazioni tra economia e geopolitica". Attualmente, osserva, "siamo in una fase di grande fluidità di questo contesto dove penso e mi auguro pragmatismo delle esigenze delle popolazioni, degli sviluppi vengano in qualche modo bilanciato con gli investimenti che vanno nella direzione di una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di una convivenza armonica intorno al mediterraneo, di chi c'è e chi lo usa".