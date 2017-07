ENERGIA: CDP FINANZIA NUOVA INTERCONNESSIONE ELETTRICA ITALIA-FRANCIA

5 luglio 2017- 16:03

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Cassa depositi e prestiti, proseguendo la sua missione di promozione e supporto dello sviluppo del Paese delineata dal Piano Industriale 2020, ha firmato ieri un contratto di finanziamento per la realizzazione di una nuova linea di interconnessione elettrica fra l’Italia e la Francia. Il progetto, dichiarato di 'interesse comune' dall’Ue, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi strategici italiani ed europei di integrazione dei diversi sistemi elettrici e di sviluppo di un mercato unico dell’energia.In particolare, la nuova linea Italia-Francia porterà un duplice beneficio al sistema elettrico italiano: da un lato, infatti, consente di ridurre il costo dell’energia elettrica per i consumatori e per le imprese italiane, migliorandone il posizionamento competitivo; dall’altro, consente una diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell’energia, incrementando così la stabilità e la sicurezza della rete.L’opera avrà una capacità di trasmissione complessiva di 1200 MW e si svilupperà per 190 km fra le stazioni di Piossasco (Piemonte, Italia) e Grand-Île (Savoia, Francia), in gran parte lungo sistemi viari già esistenti. La realizzazione e gestione della parte di infrastruttura che ricade sul territorio italiano è affidata a Terna.