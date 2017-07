ENERGIA: CDP FINANZIA NUOVA INTERCONNESSIONE ELETTRICA ITALIA-FRANCIA (2)

5 luglio 2017- 16:03

(AdnKronos) - A fronte di un investimento di circa 415 milioni di Euro relativo alla parte italiana di uno dei due cavi, il finanziamento firmato ieri prevede linee a lungo termine per complessivi 338 milioni di Euro, di cui Cdp risulta il primo sottoscrittore con una quota di circa 113 milioni di Euro."La realizzazione di questa infrastruttura di rete rappresenta un’opera strategica d’interconnessione con l’estero che migliora la sicurezza e la stabilità del nostro sistema di approvvigionamento dell’elettricità", commenta Fabio Gallia, amministratore delegato di Cdp."Il progetto di Terna favorisce la competitività delle imprese italiane, riducendo il costo dell’energia, oltre a porre le basi per la nascita di un mercato unico elettrico. Con il supporto a Interconnector, Cdp prosegue nell’implementazione della Piattaforma Grandi Infrastrutture promossa insieme a Bei nell’ambito del Piano Juncker, in coerenza con il nostro ruolo di Istituto Nazionale di Promozione", conclude.