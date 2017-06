ENERGIA: CEO SNAM ALVERà NOMINATO PRIMO PRESIDENTE DI GASNATURALLY

13 giugno 2017- 11:55

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Marco Alverà, Ceo di Snam, è stato nominato primo presidente di GasNaturally, partnership tra associazioni che rappresentano l’industria europea del gas. "Sono felice e onorato della mia nomina a presidente di GasNaturally”, commenta Alverà. "Affrontare la sfida climatica e migliorare la qualità dell’aria sono tra le maggiori urgenze del nostro tempo. Il gas naturale può essere di grande aiuto in questo senso"."Sono pronto a favorire la massima collaborazione all’interno del nostro settore e con quello delle energie rinnovabili, ponendo l’accento sul ruolo cruciale che il gas può avere nella produzione di elettricità, nel riscaldamento delle nostre abitazioni e nell’alimentazione dei trasporti. Le attuali tecnologie rendono questa risorsa sempre più efficace e facilmente disponibile per centrare i target EU 2030 e andare anche oltre", aggiunge Alverà."Sono desideroso di proseguire, insieme a tutti i membri di GasNaturally, nel dialogo costruttivo con i decisori pubblici europei e con i nostri stakeholder per individuare le soluzioni necessarie per posizionare il gas come pilastro di un mix energetico sostenibile e sostenere la transizione energetica a beneficio di tutti, cittadini e consumatori per primi", conclude Alverà.