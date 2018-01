ENERGIA: CGIL, GAS COMBUSTIBILE PER GIUNGERE ALLE RINNOVABILI

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - La Cgil sceglie la sicurezza energetica ed assegna al gas un posto di rilievo nel processo di transizione. "Il gas è il carburante per arrivare alle rinnovabili" sono state le parole del segretario confederale Vincenzo Colla all’iniziativa congiunta Cgil e Filctem 'Obiettivo: sicurezza energetica' che ha registrato stamani una buona convergenza con le maggiori aziende di distribuzione delle reti energetiche, Snam, Tap, Terna, A2A e Hera.Il punto su cui Colla ha focalizzato l’attenzione della platea che ha gremito la sala Santi di Corso d’Italia è che "le Reti sono un elemento assolutamente strategico del nostro Paese e costituiscono gli assi portanti dello sviluppo futuro" e, in fatto di crescita economico di ogni paese "fanno la differenza". Colla ha voluto rimarcare la necessità del ‘controllo pubblico’ dei processi di innovazione delle reti che, ha detto, "non possono ubbidire alla mera logica di mercato". Esse "configurano una precisa idea di Paese, di progetto, di crescita". Ecco perché necessitano degli investimenti in una visione unitaria che eviti la frammentazione e le sue possibili distorsioni.