18 ottobre 2018- 10:34 Energia: Club di Roma, stop ai combustibili fossili entro 2050

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Eliminazione delle fonti fossili entro il 2050. Stop immediato a nuove ricerche di depositi di carbone. Fine dei sussidi a petrolio, carbone e gas e loro riutilizzo per lo sviluppo delle rinnovabili. Carbon pricing. Sono queste le indicazioni pressanti che emergono dal Summit per il Cinquantennale del Club di Roma in corso nella capitale: la prima sfida tra le numerose che emergono sul fronte ambientale e sociale deve essere arginare il cambiamento climatico in corso.Nonostante la visione del Club rimanga orientata a una visione complessiva e sistemica, la necessità di affrontare velocemente e con tutti i mezzi la crescente febbre del Pianeta si delinea con forza ed è stata al centro della discussione di questa seconda giornata di dibattito. Un dibattito che vede oltre 160 membri del Club di Roma riuniti in un’iniziativa pubblica che vuole fare il punto sui trend ambientali, sociali ed economici, a partire da quello che è successo negli ultimi 50 anni. Il primo punto dell’agenda è sicuramente il cambiamento climatico: qui l’allarme è massimo. Tagliare le emissioni di CO2 del 50% nei prossimi 30 anni, la prospettiva assunta dall’Europa, non basterà, avvertono le decine di esperti mondiali si sviluppo sostenibile, gli economisti, gli strateghi del clima riuniti, non casualmente, all’Istituto Patristicum Augustinianum, a pochi passi dal Vaticano.