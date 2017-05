ENERGIA: CONFCOMMERCIO, IN II TRIM. BOLLETTA ELETTRICA TERZIARIO +1,8%

2 maggio 2017- 12:16

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - L’Indice Costo Energia Terziario - Elettricità (Icet-E), che misura l’andamento della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta in regime di maggior tutela dai profili tipo di imprese del settore dei servizi, segna per il secondo trimestre 2017 un aumento dell’1,8% rispetto al trimestre precedente. L’aumento, rileva Confcommercio, è dipeso da un aggiornamento al rialzo da parte dell’Autorità delle componenti relative alla materia prima e al dispacciamento. L’incremento è stato fortemente attenuato da due fattori: da un lato il calo dei corrispettivi relativi agli oneri di sistema, dall’altro il nuovo sistema di calcolo dei prezzi che, basandosi dal primo gennaio 2017 su previsioni ex-ante, può generare andamenti di segno opposto.La variazione tendenziale conferma un aumento della spesa lorda per l’acquisto di elettricità delle imprese pari a +4,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e si prevede un 2017 mediamente più caro del 2016 a causa del forte aumento del prezzo dell’energia all’ingrosso registratosi nei primi due mesi dell’anno. Il peso delle componenti fiscali e parafiscali (oneri, imposte e Iva) scende ad un valore del 53,8%, tra i più bassi dall’inizio delle rilevazioni dell’Icet.