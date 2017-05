ENERGIA: CONFCOMMERCIO, IN II TRIM. BOLLETTA ELETTRICA TERZIARIO +1,8% (2)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda le spese relative all’acquisto di gas, nel secondo trimestre 2017 l’Indice Icet-G, che misura l’andamento medio della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dalle imprese del settore dei servizi, registra, in considerazione del calo della domanda per ragioni stagionali, una riduzione pari all’1,84% rispetto al trimestre precedente. Nel dettaglio, il prezzo della materia prima preso a riferimento ha registrato una lieve contrazione mentre il costo del trasporto (QT) ha subito una diminuzione rilevante anche grazie all’azzeramento della componente CRVOS. Dal confronto rispetto allo stesso periodo del 2016 si conferma un secondo trimestre 2017 decisamente più alto per circa il 13,3% rispetto allo stesso periodo del 2016.In seguito all’ultimo aggiornamento, le componenti del costo della fornitura registrano alcune variazioni nel loro peso rispetto ad un anno prima: il corrispettivo energia arriva a pesare il 47,7% viceversa il peso della componente a copertura degli oneri infrastrutturali subisce un ridimensionamento pesando per circa il 26% (contro il 30,9% del 2016).