25 giugno 2019- 13:23 Energia: Consorzio Italiano Biogas per lotta a cambiamenti climatici (3)

(AdnKronos) - Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30 il direttore CIB Christian Curlisi parteciperà al tavolo intitolato “Biologico e orti rinnovabili, nutrirsi naturalmente” e moderato da Francesco Ferrante (Kyoto Club), cui parteciperanno, tra gli altri, anche Maria Grazia Mammuccini (FederBio), Danio Federici (Vice Presidente Granarolo), Fabio Brescacin (Ecor/NaturaSì) e altri due soci del CIB, un produttore di formaggi biologici e un allevatore che ha portato il proprio allevamento di bovine da latte per il Parmigiano Reggiano a essere antibiotic free.Il 28 giugno, nella sessione del mattino, il socio CIB Roberto Roasio (Ecomotive Solutions) parteciperà alla sessione “Dal dual fuel all’elettrico” per spiegare come il dual fuel sia una soluzione immediatamente applicabile nei trasporti per ridurre gli impatti.