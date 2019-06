24 giugno 2019- 15:35 Energia: Consorzio Italiano Gas per la lotta al cambiamento climatico

Padova, 24 giu. (AdnKronos) - Anche quest’anno il CIB – Consorzio Italiano Biogas sostiene il Festival Ecofuturo che si terrà al Fenice Green Energy Park di Padova dal 25 al 29 giugno. Il CIB animerà alcune sessioni con interventi dei propri soci e con contributi istituzionali legati alle applicazioni del Biogasfattobene®, all’agroecologia e alla produzione di gas rinnovabile, come vie per combattere la crisi climatica attraverso la riduzione delle emissioni del comparto agricolo, lo stoccaggio di CO2 nel suolo e la produzione di biometano per la decarbonizzazione dei trasporti. “Siamo orgogliosi di poter contribuire anche quest’anno ai lavori del Festival Ecofuturo – dichiara Piero Gattoni, presidente CIB –, una manifestazione che dà voce ad un’economia diversa, fatta di tecnologia, ricerca e attenzione alla sostenibilità ambientale. Quest’anno CIB porta a Padova le esperienze dei suoi agricoltori per dimostrare come l’attivazione di pratiche di economia circolare contribuisca al sostentamento del settore agricolo e alla creazione di occupazione, valorizzando le risorse naturali, grazie, soprattutto, al riutilizzo del digestato come fertilizzante naturale utile anche nelle coltivazioni biologiche e alle doppie colture che intensificano la fotosintesi e offrono nuovi mercati alle aziende agricole”.La presenza di CIB a Ecofuturo. Alla sessione del 25 giugno interverranno il presidente CIB, Piero Gattoni, e l’imprenditore agricolo Stefano Bozzetto, che ragioneranno sul ruolo centrale del suolo nell’agricoltura fatta bene, mentre Guido Bezzi, agronomo del CIB, interverrà sul tema dell’agricoltura di precisione. Nel pomeriggio, biogas e comunità energetiche territoriali saranno argomento d’intervento di Marco Pezzaglia, esperto di sistemi energetici per il CIB.