24 giugno 2019- 15:35 Energia: Consorzio Italiano Gas per la lotta al cambiamento climatico (2)

(AdnKronos) - Il pomeriggio del 26 giugno, una giovane imprenditrice veneta socia di CIB, Gloria Andretta, racconterà di come a breve attiverà con il padre un impianto di biometano con cui immagina di poter alimentare i vaporetti veneziani. Il 27 giugno dalle ore 10 alle ore 13 , il presidente CIB Piero Gattoni aprirà i lavori del tavolo intitolato “L’era del biometano e la CO2 rinnovabile”, cui parteciperanno anche Anna Dell’Angelo (Politecnico di Milano), Serena Vanzetti (Coop. Agr. Speranza di Candiolo) e Matteo de Campo del gruppo Maganetti, entrambi soci del CIB, G.B. Zorzoli (Presidente Coordinamento FREE), Michael Niederbacher (BTS Biogas) socio CIB, Ugo Moretti (TPI), socio CIB e Paolo Pavan (Univ. di Venezia Ca’ Foscari). Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30 il direttore CIB Christian Curlisi parteciperà al tavolo intitolato “Biologico e orti rinnovabili, nutrirsi naturalmente” e moderato da Francesco Ferrante (Kyoto Club), cui parteciperanno, tra gli altri, anche Maria Grazia Mammuccini (FederBio), Danio Federici (Vice Pres. Granarolo), Fabio Brescacin (Ecor/NaturaSì) e altri due soci del CIB, un produttore di formaggi biologici e un allevatore che ha portato il proprio allevamento di bovine da latte per il Parmigiano Reggiano a essere antibiotic free.Il 28 giugno, nella sessione del mattino, il socio CIB Roberto Roasio (Ecomotive Solutions) parteciperà alla sessione “Dal dual fuel all’elettrico” per spiegare come il dual fuel sia una soluzione immediatamente applicabile nei trasporti per ridurre gli impatti.