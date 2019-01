16 gennaio 2019- 15:54 Energia: Crippa, 'Fondo nazionale efficienza strumento fondamentale'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica "è uno strumento fondamentale per rimuovere le barriere finanziarie agli interventi di efficienza energetica e mobiliterà 1,7 miliardi di euro di investimenti". Così il sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega all’energia Davide Crippa dopo che ieri si è svolta, presso la Sala degli Arazzi del ministero dello Sviluppo Economico, la presentazione del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica. L’incontro è stato anche l’occasione per un primo confronto con gli stakeholder sulla base della proposta di regole operative presentate da Corrado Diotallevi, responsabile della Business Unit grandi investimenti e sviluppo di impresa di Invitalia Spa.Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, previsto dal Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 per l'attuazione della direttiva Ue sull'efficienza energetica, è finalizzato a mobilitare maggiori risorse private per la realizzazione di interventi di efficienza energetica realizzati da imprese, ESCO e Pubblica Amministrazione su edifici, impianti e processi produttivi e integra gli strumenti di incentivazione dedicati al raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.Il Fondo, di natura rotativa, si articola in una sezione per la concessione di garanzie su operazioni di finanziamento pari al 30% delle risorse disponibili (di cui il 30% riservato agli interventi riguardanti reti o impianti di Teleriscaldamento e Raffrescamento) e in una sezione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato pari al 70% delle risorse disponibili (di cui il 20% riservato agli interventi a favore delle Pubbliche Amministrazioni).