12 marzo 2019- 15:31 Energia: dal 27 al 29 marzo a Ravenna l'Omc, focus su area Med (2)

(AdnKronos) - Pratima Rangarajan, Ceo Oil and Gas Climate Initiative, illustrerà come l’industria energetica è impegnata nell’innovazione tecnologica per rispondere alla sfida ambientale e raggiungere una carbon neutrality. Ne seguirà una panel discussion alla quale interverranno, Tarek El Molla, Ministro del petrolio e risorse naturali dell’Egitto, Giorgos Stathakis, Ministro dell’energia e dell’ambiente della Grecia, Ali Abdulaziz Alissauia, Ministro dell’economia della Libia, Ignasius Jonan, Ministro dell’energia e delle risorse minerarie dell’Indonesia, Nada Boustani, Ministro dell’energia e dell’acqua del Libano (TBC), Claudio Descalzi Ceo Eni, Marc Benayoun Ceo Edison, Stefano Cao Ceo Saipem. E’ attesa la partecipazione di Mohammad Sanusi Barkindo, Segretario Generale Opec (TBC). Saranno presenti folte delegazioni non solo dall’Area Mediterranea ma anche dal Medio Oriente e dal Kazakistan. Interverranno nelle varie sessioni i sottosegretari Vannia Gava, Laura Castelli e Davide Crippa."Nella Sessione plenaria di apertura - spiega Innocenzo Titone, chairman OMC2019 - parleremo di energia vista come motore di crescita della regione mediterranea e vedrà la partecipazione dei ministri di Egitto, Grecia, Libano e Libia. Da un lato i Paesi produttori ai quali viene offerta la possibilità di un progressivo sviluppo sostenibile e di un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, utilizzando le scoperte di gas e la componente di energia da fonti rinnovabili di cui sono ricchi; dall’altro, l’Europa che ha la possibilità di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento continuando, con un maggior utilizzo del metano, sul cammino della transizione energetica". "Siamo contenti di ospitare la Conferenza Stampa di OMC, evento testimone del contributo della filiera estrattiva al nostro Paese, che lo sostiene in termini di occupazione, investimenti, fatturato e bolletta energetica utili allo sviluppo e alla crescita del Pil, e inoltre con competenze, ricerca e applicazione delle tecnologie innovative, sicurezza energetica ed entrate nelle casse dello Stato. Il mio augurio è quello di lavorare tutti insieme per un futuro sostenibile sicuramente dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale", commenta il presidente di Assomineraria, Luigi Ciarrocchi.