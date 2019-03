5 marzo 2019- 21:06 Energia: delegazione russa a Milano per conoscere 'modello A2a'

Milano, 5 mar. (AdnKronos) - Economia circolare, innovazione tecnologica, transizione energetica, ma anche energie rinnovabili e smart city: questi i temi oggetto dell’incontro odierno fra il gruppo A2a e una delegazione della federazione russa composta da rappresentanti delle istituzioni e di imprese russe, tra cui il presidente del board of directors di Gazprom ed ex Primo ministro, Viktor Zubkov e il vice ministro dell'Energia della federazione russa, Anton Iniutsin. Il meeting si è tenuto al termovalorizzatore Silla 2 di A2a ed ha visto la partecipazione di Valerio Camerano, amministratore delegato del gruppo A2a, che ha presentato agli ospiti il 'modello A2a': il gruppo infatti è ai vertici nei settori energia, ambiente, calore e reti. Secondo produttore di energia elettrica per capacità installata, attiva nella vendita di energia elettrica e gas, nel teleriscaldamento e in soluzioni per la smart city, A2a è leader nei servizi ambientali e partecipa a pieno titolo nell’economia circolare delle città: dalla raccolta differenziata, al recupero di materia ed energia, al riciclo e alla produzione di energia elettrica e calore.