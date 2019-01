12 gennaio 2019- 12:20 Energia: Di Maio, 'esporteremo modello Porto Torres su reddito energetico'

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - Il progetto di 'reddito energetico', lanciato a Porto Torres, verrà esportato anche nelle altre regioni italiani. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso della prima tappa del tour in Sardegna. "Questa è una occasione per diminuire l'impatto ambientale e incidere sui costi sostenuti dalle famiglie", ha detto Di Maio. Il progetto del reddito energetico, ha aggiunto Di Maio, "è una forma di produzione di energia che aiuta le famiglie più in difficolta". E "vogliamo esportarlo in tutta Italia perché è modello di risparmio di energia per tutti i cittadini italiani".