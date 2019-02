22 febbraio 2019- 20:39 Energia: Di Maio, 'sì Salvini a nucleare è follia'

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - "Finchè saremo la governo noi, non ci sarà mai il nucleare. In Sardegna non ci sarà mai una centrale nucleare e sentire Salvini che dice sì al nucleare è una follia". Lo ha detto Luigi Di Maio a Cagliari.