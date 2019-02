14 febbraio 2019- 11:34 Energia: è online il nuovo numero newsletter Gme (2)

(AdnKronos) - Per questo motivo, a marzo 2018 "la Commissione Europea ha definito un Piano di azione per il finanziamento della crescita sostenibile – ha ricordato l'analista del REF-E –. Il piano include una serie di iniziative legislative su diversi aspetti, tutti incentrati sull’idea di promuovere la realizzazione di set informativi che consentano agli investitori di valutare adeguatamente il livello di sostenibilità degli investimenti". Uno dei punti di principale interesse è quello riguardante la misurazione dei risultati: "Questi dovrebbero essere parametrati non solo in termini di emissioni, ma anche in relazione all’uso delle risorse naturali, all’uso della terra e dell’acqua, alla biodiversità e al contributo all’economia circolare – ha spiegato Checchi –. Un punto molto dibattuto è anche l’orizzonte temporale delle valutazioni. In generale si ritiene che gli obiettivi debbano esser fissati non solo in relazione alle azioni passate ma anche, e forse soprattutto, in maniera evolutiva: i principali rischi e le opportunità si manifesteranno nei prossimi anni e le imprese devono essere valutate anche in relazione alla loro strategia e alla capacità di resilienza rispetto al cambiamento climatico e alle politiche per la sua mitigazione. Lo stesso accordo di Parigi fa riferimento all’adeguamento rispetto al percorso verso la decarbonizzazione". In Italia a seguito della pubblicazione dell’accordo di Parigi è stata lanciata dal ministero dell’Ambiente in collaborazione con Unep Inquiry (l’iniziativa del Programma ambientale dell’Onu per promuovere politiche a supporto della finanza per lo sviluppo sostenibile) "la costituzione del Dialogo Nazionale per la Finanza Sostenibile. L’iniziativa – ha sottolineato la ricercatrice del REF-E – ha valutato come enormi le potenzialità e maturi i tempi per la crescita della finanza sostenibile, considerando l’importanza delle esperienze già maturate e la rilevanza dei capitali già investiti nel settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica".