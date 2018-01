ENERGIA: è ONLINE NUOVO NUMERO NEWSLETTER GME

17 gennaio 2018- 11:17

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - È online, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici (Gme). La newsletter si apre con un intervento di Virginia Canazza, Claudia Checchi e Marco Pellegrino del Ref-E sui possibili nuovi equilibri nell’evoluzione del sistema elettrico determinati dopo il varo della Sen. Nello scenario delineato dalla Strategia Energetica Nazionale, la domanda elettrica "ha un peso sempre maggiore nel mix energetico (dal 20 - 21% dei consumi finali lordi nel 2014-15 al 24% nel 2030) - sottolineano gli analisti del Ref-E -. Essa, inoltre, viene coperta da una quota progressivamente crescente di rinnovabili (dal 34% del fabbisogno del 2015 fino al 55% dei consumi finali lordi al 2030), dalle tecnologie convenzionali a gas includendo il completo phase-out del carbone entro il 2025, e da un import netto dai paesi esteri in riduzione per effetto delle strategie energetiche dei paesi interconnessi, in particolare dei piani di dismissione del parco nucleare francese". Indipendentemente dallo scenario, tuttavia, "il prezzo della CO2, espresso attraverso il meccanismo dell’Emission Trading System (Ets), è l’elemento cardine che, a fronte delle condizioni attese per le altre commodities, garantisce lo switching fra le tecnologie convenzionali e le tecnologie rinnovabili, e, all’interno di quelle termoelettriche, la sostituzione degli impianti a carbone con quelli a gas. Pertanto - spiegano Canazza, Checchi e Pellegrino - riguardo l’andamento dei prezzi dei mercati globali, sarà il prezzo delle unità di emissione e l’efficacia del sistema Ets europeo a dettare la rotta per la definizione della competizione economica tra diverse tecnologie".