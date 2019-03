13 marzo 2019- 13:07 Energia: è online nuovo numero newsletter Gme

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - È online, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici (Gme). La newsletter si apre con un intervento di Chiara Proietti Silvestri del RIE sui numeri dell’economia circolare in Italia. “Riconciliare la crescita economica con la difesa dell’ambiente. Questa è l’esigenza che ha portato il concetto di economia circolare al centro del dibattito odierno sulla sostenibilità”, ha sottolineato la ricercatrice del RIE aggiungendo che il cambio del modello di produzione da uno di consumo lineare ad un approccio circolare è dovuto a una serie di ragioni ben precise. “Innanzitutto, lo spreco strutturale su cui si basa questo tipo di economia. Alcuni numeri ci possono aiutare a chiarire la situazione : in Europa, il 60% degli scarti finisce nelle discariche o negli inceneritori mentre solo il 40% viene riciclato o riutilizzato; un’automobile resta parcheggiata in media il 92% del tempo; il 31% dei generi alimentari viene sprecato lungo la catena del valore; gli uffici vengono utilizzati dal 35% al 50% del tempo anche durante le ore lavorative. Tutto ciò genera perdite economiche e un uso inefficiente delle risorse disponibili”. In Italia, evidenzia Proietti Silvestri “il valore dell’economia circolare ha raggiunto importanti cifre, registrando nel 2015 un fatturato complessivo di 88 miliardi di euro, 22 miliardi di euro in termini di valore aggiunto e quasi 600.000 occupati. Conta per circa l’1,5% del valore aggiunto nazionale, quasi quanto settori strategici come l’energia o il tessile”.