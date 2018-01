ENERGIA: è ONLINE NUOVO NUMERO NEWSLETTER GME (3)

17 gennaio 2018- 11:17

(AdnKronos) - Assieme ad essi, concludono gli analisti del Ref-E, intervengono "l’adeguamento del modello di mercato per consentire la partecipazione attiva di tutte le risorse, incluse le rinnovabili", "l’ottimizzazione dei flussi di rete di distribuzione mediante lo sviluppo di smartgrid" e la "riforma del sistema Ets capace di gestire in maniera appropriata i surplus di offerta, rispondendo con un segnale di prezzo nel medio-lungo termine che possa disincentivare l’utilizzo del carbone nel mix elettrico".La nuova pubblicazione Gme riporta, inoltre, come ormai è consuetudine a gennaio, i dati annuali sulle contrattazioni del mercato elettrico per l’anno 2017.