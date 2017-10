ENERGIA: ELETTRICITà FUTURA, BENE SEN, STRATEGIA LUNGO TERMINE ESSENZIALE

2 ottobre 2017- 12:52

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - La Strategia Energetica Nazionale (Sen) "è un buon documento": "si pone l'obiettivo di definire uno scenario al 2030 che è una cosa fondamentale perché lo scenario ha bisogno di chiarezza e ha bisogno di una visione di medio lungo termine". Ad affermarlo all'Adnkronos è il presidente di Elettricità Futura, Simone Mori, che oggi ha partecipato al Seminario riservato agli Associati al Palazzo dell'Informazione a Roma intitolato 'Strategia Energetica Nazionale e Transizione Energetica: come chiudere il cerchio' organizzato proprio dall'associazione. Gli investimenti che si faranno oggi, infatti, rileva ancora Mori, "sono investimenti che tra 25-30 anni saranno ancora funzionanti per cui è chiaro che se vogliamo aggiungere obiettivi molto ambiziosi come noi vogliamo fare di riduzione delle emissioni, di miglioramento dell'ambiente da qui al 2030-50 bisogna dare da subito degli indirizzi di lungo termine".