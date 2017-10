ENERGIA: ELETTRICITà FUTURA, BENE SEN, STRATEGIA LUNGO TERMINE ESSENZIALE (2)

2 ottobre 2017- 12:53

(AdnKronos) - Il principio della Sen, spiega ancora Mori, "è corretto". Nel merito, aggiunge, "ci sono tante cose: alcune le condividiamo di più altre di meno". Ma per Elettricità Futura, rileva ancora il presidente, "gli elementi fondamentali sono: lo sviluppo efficiente delle fonti rinnovabili; l'integrazione armonica coerente tra fonti rinnovabili e centrali convenzionali per gestire la transizione, anche perché la natura non fa salti e serve un processo di transizione opportunamente indirizzato; lo sviluppo del vettore elettrico a tutti i livelli a cominciare dai trasporti, dalla mobilità elettrica e una presenza sempre più attiva dei consumatori al settore energetico grazie alle potenzialità del sistema digitale".E guardando all'Europa anche vero e unico mercato integrato europeo deve essere una priorità fondamentale. "C'è uno spazio per un incremento delle interconnessioni a livello europeo ovunque", rileva il presidente di Elettricità Futura. "L'Unione delle energie è un'Unione concettuale-ideale, poi regolatoria e poi anche fisica anche perché servono interconnessioni per portare energia". Inoltre, aggiunge, "ci sono progetti che porteranno ad ulteriore incremento di interconnessioni". Insomma, conclude Mori, "l'integrazione profonda delle regole e un vero unico mercato integrato è una priorità fondamentale".